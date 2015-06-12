Фонд гарантування відновив виплати вкладникам банку "Надра"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 12 червня відновив здійснення виплат вкладники банку «Надра», що ліквідується, через відділення «Райффайзен банк Аваль», повідомляється на сайті Фонду.

Згідно з повідомленням, вкладники з 12 червня по 23 липня можуть звернутися до відділень банку-агента для отримання гарантованої суми вкладу.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 4 червня ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку «Надра» за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізосіб.

Фонд гарантування вкладів увів тимчасову адміністрацію в банк «Надра» 6 лютого на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним, а згодом подовжив час роботи тимчасової адміністрації до 5 червня.

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Банк «Надра» працює на ринку України з 1993 року, і входив до групи найбільших за обсягом активів. Основним власником банку є структура Group DF Дмитра Фірташа, компанія Centragas Holding AG (89,9659% акцій банку, Австрія).

У 2014 році банк отримав 1,041 млрд грн збитку, тоді як 2013 рік банк закінчив з прибутком 2,374 млн грн.