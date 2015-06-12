Яценюк просить депутатів прийняти закони, необхідні для другого траншу МВФ

Прем'єр-міністр України на засіданні уряду в п'ятницю закликав парламентську коаліцію наступного пленарного тижня ухвалити закони про підвищення незалежності Національного банку України та про поліпшення фінансового стану «Нафтогазу», які є обов'язковою умовою отримання 1,7 млрд дол. траншу Міжнародного валютного фонду.

«Наступного пленарного тижня розглядатимуться закони, які покликані далі вести Україну шляхом реформ. Сподіваюся, що парламентська коаліція підтримає ці закони, які є попередніми умовами отримання траншу в 1,7 млрд дол. від Міжнародного валютного фонду», - сказав він.

Прем'єр зазначив, що ухвалення зазначених законів є зобов'язанням України в рамках затвердженої програми співпраці з МВФ.

«Це закони, які стосуються підвищення незалежності Національного банку України, це законодавство, яке дає можливість реформувати енергетичний сектор і навести порядок у фінансовій складовій Національної акціонерної компанії «Нафтогаз». У нас вже були дискусії з коаліцією, і я переконаний, що коаліція підтримає не тільки ці закони, а й весь план реформ, який ми послідовно реалізовуємо», - сказав глава уряду.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Яценюк заявив, що Рада директорів ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду може провести засідання з питання продовження програми співпраці з Україною і виділення нашій країні другого кредитного траншу в обсязі 1,7 млрд дол. в липні.

Україна і МВФ реалізують спільну програму реформ, яка передбачає виділення нашій країні 17,5 млрд дол. кредитних коштів протягом 4 років. Перший транш кредиту обсягом 5 млрд дол. Україна отримала відразу після схвалення програми – в березні поточного року. У травні в Києві працювала місія МВФ, завданням якої стала оцінка економічного становища України та ходу виконання реформ. Місія за підсумками роботи погіршила свої прогнози економічного розвитку нашої країни у зв'язку з тривалою війною на сході, проте заявила про ознаки економічної стабілізації, які можуть бути основою подальшого економічного зростання в разі, якщо ескалація конфлікту буде зупинена.