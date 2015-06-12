Гривня йде на вихідні з курсом 21,15 за долар

У п'ятницю, 12 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 21,08/21,15 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 23,6660/23,7420 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3810/0,3840 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку н7а 16:00 встановився на рівні 21,0588 грн/дол., на цю годину укладено 446 угод на суму 311,7 млн дол.