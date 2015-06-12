Єврозона вперше формально обговорювала можливість дефолту Греції - ЗМІ

Високопоставлені представники єврозони на зустрічі в Братиславі вперше формально обговорювали ймовірність дефолту Греції як можливий варіант розвитку боргової проблеми цієї країни, повідомляє Прайм з посиланням на Рейтер.

Представники країн ЄС у четвер ввечері провели в Братиславі закриті переговори в рамках підготовки до засідання Єврогрупи 18 червня. Як повідомили агентству джерела, під час зустрічі обговорювалися три можливі сценарії.

Читайте такожПредставники МВФ перервали переговори з Грецією через відсутність прогресу

Перший варіант, найменш ймовірний, на думку чиновників, передбачає успішне закінчення наступного тижня операції "гроші в обмін на реформи". Другий – продовження поточної програми фінансової допомоги Греції, яка закінчується в червні. Третій – визнання того, що в Греції може статися дефолт, і така можливість вперше обговорювалася на такому високому рівні. До конкретного рішення учасники зустрічі так і не прийшли, підкреслює агентство.

"Вперше обговорювався "план Б" для Греції", - заявило неназване джерело агентству. Двоє інших підтвердили проведення подібної дискусії. Як зазначає агентство, можливість дефолту Греції обговорювалася на "дуже теоретичному рівні", з приводу нього учасники зустрічі також не дійшли до певного висновку.

Читайте такожГолова Єврокомісії: переговори з Грецією будуть відновлені

Греція веде переговори з ЄС і МВФ про врегулювання боргу більш ніж на 240 мільярдів євро, який утворився після порятунку грецької бюджету від дефолту в 2010 та 2012 роках.

Прогнози кредиторів про те, що жорсткі заходи економії дозволять Греції виплачувати борги, не виправдалися.

Уряд лівої партії СІРІЗА, який прийшов до влади в січні наполягав на нових переговорах з кредиторами. Однак ці переговори влади Греції з представниками міжнародних кредиторів затягнулися.