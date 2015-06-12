Нацбанк незначно знизив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 15 червня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2105.8829 (12 червня – 2102.7495)

100 EUR – 2362.8006 (12 червня – 2361.8082)

10 RUR – 3.8620 (12 червня – 3.8562)

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 12 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 21,08/21,15 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 23,6660/23,7420 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3810/0,3840 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 21,0588 грн/дол., до цієї години укладено 446 угод на суму 311,7 млн дол.