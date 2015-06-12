"Ощадбанк" домовився про реструктуризацію євробондів на $1,3 мільярда

«Результати переговорів повністю відповідають цілям програми, що підтримується МВФ, і демонструють прихильність України до діалогу в рамках переговорів про реструктуризацію боргу. Ми закликаємо кредиторів «Ощадбанку» підтримати запропоновані умови в ході майбутнього процесу узгодження плану реструктуризації, який розпочнеться ближчими днями», - йдеться у заяві.

Як зазначають у Мінфіні, програма реструктуризації бондів «Ощадбанку» відбиває три ключові цілі загального пакета пропозицій щодо реструктуризації боргів, а саме – економію близько 15,3 млрд дол. за борговими виплатами упродовж ближчих 4 років, зниження держборгу до 71% ВВП до 2020 року, а також скорочення бюджетних фінансових потреб на рівні 10% - максимум 12% у 2019-2025 роках.

«Угода щодо «Ощадбанку» дозволить заощадити 1,3 млрд дол. за період з 2015 по 2018 рік, – йдеться у заяві. – Ми з нетерпінням чекаємо на продовження переговорів з власниками боргових зобов'язань, інших інструментів, що входять до переліку боргових операцій». Міністерство фінансів наголошує, що реструктуризація суверенного боргу має зменшити сам рівень боргу і обсяги виплат з обслуговування боргу для задоволення цілей МВФ.

Як повідомляв УНІАН, у червні ще один державний банк «Укрексімбанк» – запропонував кредиторам затвердити умови перепрофілювання своїх єврооблігацій з погашенням у 2015, 2016 і 2018 роках на загальну суму 1,5 млрд дол. до 3 липня.

Україна почала переговори про реструктуризацію частини держборгу загальним обсягом 23 млрд дол. 13 березня – відразу ж після схвалення програми кредитування економіки країни на 17,5 млрд доларів з боку Міжнародного валютного фонду. Переговори про реструктуризацію боргів є частиною програми України з МВФ.

Україна пропонує кілька варіантів реструктуризації боргу, включаючи списання його значної частини. Проте списання є неприйнятним для приватних кредиторів, які пропонують не списати, а відкласти платежі і розпочати виплати з 2019 року.

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Свою підтримку Україні в питанні реструктуризації держборгу раніше висловив міністр фінансів США. Зокрема, очільник Мінфіну США Джейкоб Лью в ході зустрічі з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком заявив, що США підтримують Україну в реалізації програми МВФ, зокрема щодо реструктуризації комерційних боргів.

Крім того, Європейський банк реконструкції та розвитку як один із ключових інституційних інвесторів в економіку України та розвиток приватного сектора закликав найбільші фінансові організації світу та приватних кредиторів «підставити плече» Україні і допомогти у розв’язанні питання реструктуризації державного боргу.