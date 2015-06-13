МВФ може надати Україні кошти, незалежно від результатів перемовин щодо реструктуризації боргів

Голова МВФ Крістін Лагард заявила, що фонд може продовжувати кредитувати Україну, навіть якщо Київ не зможе домовитися з приватними кредиторами про реструктуризацію боргів і не зможе обслуговувати свої облігації.

Про це повідомляє Reuters.

«У випадку, якщо врегулювання питання з приватними кредиторами не буде досягнуто і країна вирішить, що не зможе обслуговувати борги, Фонд може надати кошти Україні відповідно до своєї політики кредитування», - заявила Лагард.

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