Греція готова укласти угоду з кредиторами і "завершити кризу"

Єдина мета, до якої прагнуть Афіни, "укласти реалістичну угоду" і "завершити кризу", наголосив Ципрас.

Як пише DW із посиланням на AFP, представники уряду Греції уже відбули до Брюсселя з метою презентувати міжнародним кредиторам нові пропозиції щодо вирішення грецької кризи. З посиланням на урядові кола зазначається, що Греція наполягатиме на виході "з-під диктату" економії. Повідомляється, що Афіни приймуть виклик, щоб досягнути реалістичної угоди, навіть якщо результатом стане складний компроміс.

Між тим голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер знову застеріг від наслідків виходу Греції з єврозони. За його словами, це матиме великі негативні наслідки для Греції та усього валютного союзу ЄС. "Він (Алексіс Ципрас - Ред.) знає, що ситуація загострюється. Я довів це до його відома в усіх можливих барвах кількома мовами", - наводить слова Юнкера агенція dpa.

Очільник Єврокомісії заявив у Люксембурзі, що, за його даними, грецький уряд та міжнародні кредитори у суботу мають відновити перемовини "спочатку на нижчому рівні".

Читайте такожЄврозона вперше формально обговорювала можливість дефолту Греції - ЗМІВодночас газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung в анонсі публікації недільного видання у суботу, 13 червня, зазначає, що у Єврокомісії та МВФ щодо грецького питання виникають "напружені розбіжності". Посилаючись на джерела, близькі до переговорів, газета пише, що МВФ не погодився з запропонованим Єврокомісією варіантом компромісу. Європейці пропонують перенести Афінам терміни щодо скорочення пенсій, якщо вони знизять у відповідній пропорції видатки на оборону. МВФ, однак, не визнає "обмінів" такого кшталту, повідомило виданню джерело.

До 30 червня Єврокомісія, Європейський центробанк та Міжнародний валютний фонд повинні досягнути з Грецією згоди про надання Афінам фінансової допомоги у розмірі 7,2 мільярда євро. За умовами міжнародних кредиторів, для цього грецький уряд має надати план реформ, який би задовольнив умови виплати фіндопомоги. Крім того, до кінця цього місяця Греція повинна виплатити МВФ заборговані 1,6 мільярда євро.