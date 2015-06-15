Надходження від акцизів зросли в півтора рази

10:00, 15 червня 2015
Фінанси
294

Експерти пропонують закріпити успіх, відмовившись від податку з продажу підакцизних товарів та зробивши акцент на зростанні фіксованої частини акцизу.

УНИАН

За перші 4 місяці 2015 р. акцизи принесли держбюджету 10,8 млрд. гривень – на 46% більше, ніж за аналогічний період 2014 року – про це повідомляють у прес-службі Міністерстві фінансів України.

Як і раніше, більше половини всіх надходжень забезпечує тютюновий акциз. За ним, як повідомляють в Мінфіні, спостерігається найбільш істотний приріст – за січень-квітень 2015 р. зібрано 5,7 млрд. гривень – майже на 1 млрд. більше, ніж у минулому році. При цьому обсяги виробництва сигарет майже не змінилися.

Експерти пов'язують зростання надходжень від тютюнового акцизу зі зміною акцизної системи в 2014 році. Нагадаємо, тоді було прийнято рішення зробити акцент на фіксованій складовій акцизу, яка не залежить від ціни, і на мінімальному акцизному податковому зобов'язанні, нижче якого акциз не може опускатися. Це європейський підхід, з одного боку, більш прозорий при оподаткуванні – важче маніпулювати з ціною, легше контролювати правильність платежів. З іншого боку, він гарантує відсутність дешевих і доступних (насамперед, для дітей, молоді) сигарет.

У той же час експерти негативно оцінюють додатковий податок на продаж підакцизних товарів (5%), який діє з початку року. Він вкрай незручний для адміністрування і уряд вже не раз замислювався про його скасування.

Читайте такожБензин в Україні при зростанні акцизу може подорожчати до 30 гривеньСкасування податку на продаж підакцизних товарів підтримує і голова правління Центру «Життя», експерт Альянсу з виконання Рамкової конвенції ВООЗ по боротьбі проти тютюну Андрій Скіпальський.

- З самого початку ми говорили, що податок на продаж підакцизних товарів суперечить євроінтеграційному курсу – його немає в жодній європейській директиві. До того ж вкрай складне адміністрування даного податку. Адже часто продають сигарети без касових апаратів і тому складно вирахувати податок. Ми вважаємо, що це був неправильний крок. Краще б просто підвищили на ті ж 5% фіксовану частину акцизу – і бюджет отримав би гарантовану суму – до 1 млрд. грн. додатково — прогнозує Андрій Скіпальський.

Читайте також«Подвійний акциз» суперечить Угоді про асоціацію з ЄС – експерт В профільних асоціаціях виробників також пропонують скасувати 5%-вий податок на продаж підакцизних товарів.

- Асоціація "Виноградарі та винороби України" виступала різко проти введення 5%-ного акцизу з реалізації алкогольних напоїв. Наша позиція не змінилася. Додатковий акциз по своїй суті – це податок з податку, що є абсурдом для сучасної економіки. Враховуючи, що купівельна спроможність катастрофічно впала, весь удар від цього податку прийняв на себе виробник. При цьому додатковий акциз був введений в умовах стагнуючого винного ринку. За підсумком 2014 р. виробництво тихих вин в Україні впало на 48%. До того ж введення 5%-ного податку суперечить Директиві Ради Євросоюзу 2008/118 / ЄЕС — пояснює директор асоціації «Виноградарі та винороби» Сергій Михайлечко.

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна буде підвищувати акцизи на тютюнові вироби – в рамках плану імплементації Договору про асоціацію з Євросоюзом. Але Україна повинна це робити поступово, щоб не провокувати зростання частки тіньового ринку та не ставити під загрозу надходження до держбюджету.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter