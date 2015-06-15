Надходження від акцизів зросли в півтора рази

За перші 4 місяці 2015 р. акцизи принесли держбюджету 10,8 млрд. гривень – на 46% більше, ніж за аналогічний період 2014 року – про це повідомляють у прес-службі Міністерстві фінансів України.

Як і раніше, більше половини всіх надходжень забезпечує тютюновий акциз. За ним, як повідомляють в Мінфіні, спостерігається найбільш істотний приріст – за січень-квітень 2015 р. зібрано 5,7 млрд. гривень – майже на 1 млрд. більше, ніж у минулому році. При цьому обсяги виробництва сигарет майже не змінилися.

Експерти пов'язують зростання надходжень від тютюнового акцизу зі зміною акцизної системи в 2014 році. Нагадаємо, тоді було прийнято рішення зробити акцент на фіксованій складовій акцизу, яка не залежить від ціни, і на мінімальному акцизному податковому зобов'язанні, нижче якого акциз не може опускатися. Це європейський підхід, з одного боку, більш прозорий при оподаткуванні – важче маніпулювати з ціною, легше контролювати правильність платежів. З іншого боку, він гарантує відсутність дешевих і доступних (насамперед, для дітей, молоді) сигарет.

У той же час експерти негативно оцінюють додатковий податок на продаж підакцизних товарів (5%), який діє з початку року. Він вкрай незручний для адміністрування і уряд вже не раз замислювався про його скасування.

Читайте такожБензин в Україні при зростанні акцизу може подорожчати до 30 гривеньСкасування податку на продаж підакцизних товарів підтримує і голова правління Центру «Життя», експерт Альянсу з виконання Рамкової конвенції ВООЗ по боротьбі проти тютюну Андрій Скіпальський.

- З самого початку ми говорили, що податок на продаж підакцизних товарів суперечить євроінтеграційному курсу – його немає в жодній європейській директиві. До того ж вкрай складне адміністрування даного податку. Адже часто продають сигарети без касових апаратів і тому складно вирахувати податок. Ми вважаємо, що це був неправильний крок. Краще б просто підвищили на ті ж 5% фіксовану частину акцизу – і бюджет отримав би гарантовану суму – до 1 млрд. грн. додатково — прогнозує Андрій Скіпальський.

Читайте також«Подвійний акциз» суперечить Угоді про асоціацію з ЄС – експерт В профільних асоціаціях виробників також пропонують скасувати 5%-вий податок на продаж підакцизних товарів.

- Асоціація "Виноградарі та винороби України" виступала різко проти введення 5%-ного акцизу з реалізації алкогольних напоїв. Наша позиція не змінилася. Додатковий акциз по своїй суті – це податок з податку, що є абсурдом для сучасної економіки. Враховуючи, що купівельна спроможність катастрофічно впала, весь удар від цього податку прийняв на себе виробник. При цьому додатковий акциз був введений в умовах стагнуючого винного ринку. За підсумком 2014 р. виробництво тихих вин в Україні впало на 48%. До того ж введення 5%-ного податку суперечить Директиві Ради Євросоюзу 2008/118 / ЄЕС — пояснює директор асоціації «Виноградарі та винороби» Сергій Михайлечко.

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна буде підвищувати акцизи на тютюнові вироби – в рамках плану імплементації Договору про асоціацію з Євросоюзом. Але Україна повинна це робити поступово, щоб не провокувати зростання частки тіньового ринку та не ставити під загрозу надходження до держбюджету.