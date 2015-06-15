Лагард заявила про готовність МВФ виділити Україні кредитний транш

Про це йдеться в заяві директора-розпорядника МВФ Крістін Лагард, переданому УНІАН.

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"Швидке завершення боргових операцій (у тому числі реструктуризації боргу - УНІАН) є важливим для продовження програми реформ. І тому МВФ всіляко заохочує переговорний процес і завершення реструктуризації. Однак у разі, якщо переговори не будуть завершені, а Україна не зможе обслуговувати свій борг перед приватними кредиторами, Фонд зможе продовжити кредитування України як позичальника", - йдеться в заяві.

Голова МВФ також звернула увагу на те, що українська влада реалізує амбітну програму реформ, розраховану на 2015-2018 роки, яка передбачає глибокі макроекономічні та структурні реформи. "Вони включають істотну фіскальну консолідацію, реформи в енергосекторі, відновлення банківської системи, поповнення золотовалютних резервів Нацбанку і, як результат, зростання виробничих можливостей економіки", - зазначила Крістін Лагард, додавши, що ця програма реформ фінансується як ресурсами МВФ, так і коштами інших кредиторів і урядів країн ЄС і США.

Водночас, кажучи про держборг, Крістін Лагард знову наголосила, що боргові операції покликані досягти трьох основних цілей: зниження держборгу до рівня 71% ВВП до 2020 року, зниження необхідності залучення коштів до 10-12% ВВП у 2019-2025 роках, а також економія $15,3 млрд на боргові операції протягом найближчих 4 років.

"Ці цілі покликані зміцнити фінансове становище країни у середньостроковій перспективі, збільшити обсяг золотовалютних резервів, а також надати уряду можливість обслуговувати існуючий борг без накопичення нової заборгованості, - підкреслила директор-розпорядник МВФ. - У зв'язку з цим використання золотовалютних резервів зараз (як пропонують приватні кредитори для виплати боргу - УНІАН) не представляється можливим".

При цьому Крістін Лагард зазначила, що влада України має виконати значну роботу з виконання усіх пунктів програми реформ. "І я вірю, що ця програма дозволить залучити не лише підтримку міжнародної спільноти, а й приватних кредиторів, що не менш важливо для досягнення успіху", - резюмувала голова МВФ.

Як повідомляв УНІАН, Україна і МВФ реалізують спільну програму реформ, яка передбачає виділення нашій країні $17,5 млрд кредитних коштів протягом 4 років. Перший транш кредиту обсягом $5 млрд Україна отримала одразу ж після схвалення програми - у березні цього року.