Курс долара до євро зростає через провал переговорів Греції і кредиторів

На світових торгах у понеділок, 15 червня, курс євро знижується, так як Греція у вихідні не змогла домовитися з кредиторами, передає Reuters.

Так, євро вже впав на 0,6% до $1,1200, а проти ієни знизився до 138,33 ієни.

Переговори Греції з кредиторами провалилися в неділю, 14 червня, і Афіни наблизилися до дефолту за боргами, що загрожує майбутньому країни в зоні євро. Міністри фінансів єврозони обговорять ситуацію в четвер.

Читайте такожЄврозона вперше формально обговорювала можливість дефолту Греції - ЗМІ"Так як угоди немає, очікування дефолту і виходу Греції з єврозони повинні значно посилитися в найближчі дні", - сказала старший стратег з валютного ринку RBC Ельза Ліньос.

Індекс долара до кошика шести основних валют піднявся на 0,4 відсотка до 95,352, а курс долара до ієни виріс на 0,12 відсотка до 123,52 ієни.

Інвестори чекають натяків на термін підвищення процентних ставок ФРС після наради центробанку, яка пройде у вівторок і середу. На думку багатьох аналітиків, глава ФРС Джанет Йеллен просто повторить, що підвищення ставок залежить від економічної статистики і почнеться тільки в разі її стабільного поліпшення.