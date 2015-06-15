Японія надасть Україні 800 мільйонів доларів кредиту на реконструкцію Бортницької станції

Як передає кореспондент УНІАН, з боку українського уряду договір підписала міністр фінансів Наталія Яресько, від імені Японії кредитний договір підписав віце-президент Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) Масаказу Ічікава.

У ході церемонії підписання міністр фінансів зазначила, що реалізація проекту дозволить покращити життя 3 млн громадян України, оскільки завдяки японському фінансуванню й технологіям можна буде побудувати нові системи аерації поблизу Києва, щоб протистояти терміновим екологічним викликам та підвищити енергоефективність.

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За словами Яресько, кредит надано на 40 років під 0,1% річних із пільговим періодом 10 років, а розпорядником коштів буде «Київводоканал». Міністр не стала прогнозувати, коли буде отримано перший транш, але висловила сподівання, що Верховна Рада ратифікує угоду в липні.

«Потрібно ратифікувати цю угоду в парламенті. Я сподіваюся, що в липні, тобто, на цій сесії ми це закінчимо. Потім починається проектна документація. Це дуже великий і складний проект, і я не можу вам сказати, коли буде перший транш, але нам потрібно прискорити цей процес», - сказала Яресько.

У свою чергу, віце-президент JICA повідомив, що в ході реалізації проекту, крім японського фінансування, використовуватимуться японські енергозберігаючі технології. «Реалізація цього проекту покращить очищення стічних вод у місті Києві й тим самим покращить умови проживання та стан здоров'я, рівень життя громадян. Бортницька станція аерації була побудована в 60-90-х роках і очищає всі стічні води міста Києва. Очисні можливості станції скорочуються через зношеність і застарілість обладнання», - пояснив Ічікава. За його словами, проект є ключовою частиною фінансової підтримки України з боку Японії на загальну суму 150 млрд єн, яка була анонсована у вересні 2014 року.

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Як повідомляв УНІАН, 25 березня Кабінет міністрів України затвердив розпорядження про основні техніко-економічні показники скоригованого проекту реконструкції Бортницької станції аерації в рамках виконання умов уряду Японії для надання кредитних коштів під програму «Офіційної допомоги розвитку», за умовами STEP на реалізацію цього проекту.

4 червня Кабінет міністрів України виділив 80,5 млн грн на реконструкцію БСА, що дозволить українській стороні виконати одну з умов залучення кредитних ресурсів уряду Японії на реалізацію проекту з реконструкції станції.

Бортницька станція аерації - єдині очисні споруди стічних вод міста Києва та прилеглих міст і селищ Київської області. На станції проходять очищення всі побутові стічні води, а також стоки промислових підприємств.