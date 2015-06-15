Абромавичус: податкова реформа буде побудована на польській моделі децентралізації

Податкова реформа в Україні, яка передбачає створення нової фіскальної системи та її запуск з 1 січня 2016 року, буде побудована на польській моделі децентралізації, заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус на форумі Ради євро-атлантичного партнерства у Вроцлаві (Польща).

«Ми проводили нараду в Адміністрації президента з окремими міністрами, мерами великих міст і губернаторами, на якій обговорювали децентралізацію. Багато пропозицій стосувалися копіювання польської моделі децентралізації. ...Ми будемо йти до польської моделі податкової реформи», - сказав він.

Також міністр зазначив, що точкові зміни, які раніше вносилися до Податкового кодексу, не були податковою реформою і лише оптимізували окремі елементи фіскальної системи.

«Податкова реформа до цього не була насправді податковою реформою і включала лише деякі зміни. Зменшення кількості податків з 22 до 11 в грудні не зменшило тиск на бізнес, але збільшило обсяг податкового прибутку для регіонів. За перший квартал 2015 року на 10 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року», - підкреслив голова Мінекономрозвитку.

За словами Абромавичуса, уряд твердо дотримується раніше заявлених намірів про терміни запуску і якості нової фіскальної системи.

«З грудня ми обговорюємо податкову реформу, вона знаходиться в компетенції міністра фінансів. У жовтні ми голосуємо у Верховній Раді, а в січні (2016 року - УНІАН) - отримуємо нову податкову систему, яка, я сподіваюся, призведе до зменшення тіньового сектору економіки, залучення інвестицій та збільшення кількості робочих місць», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, новопризначений голова Державної фіскальної служби України (ГФС) Роман Насиров розраховує, що робота над новою податковою реформою буде завершена до жовтня 2015 року та бюджет на наступний рік буде вже побудований на новій податковій системі.

У кінці грудня минулого року Верховна Рада прийняла Закон України «Про внесення змін в Бюджетний кодекс», який передбачає бюджетну децентралізацію.

Як заявляв прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, завдяки прийнятому закону місцеві органи влади матимуть всі механізми досягнення фінансової самостійності.

У той же час міністр фінансів України Наталія Яресько зазначала, що запровадження механізмів бюджетної децентралізації та розширення бази оподаткування з одночасною передачею частині адміністрування податків на місцевий рівень дозволять місцевим органам влади залучити тільки за податковими надходженнями до 25 млрд грн додаткових доходів.