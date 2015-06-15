Банк Росії знизив ключову ставку до 11,5%

14:11, 15 червня 2015
Фінанси
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З початку поточного року зниження ставки відбулося в четвертий раз. До цього Центробанк РФ зменшував її в кінці січня (на 2 процентних пункти до 15% річних), в середині березня (до 14%) і в кінці квітня (до 12,5% річних)

REUTERS

Рада директорів Банку Росії на засіданні 15 червня вирішила знизити ключову ставку до 11,5% річних «враховуючи подальше ослаблення інфляційних ризиків за збереження ризиків суттєвого охолодження економіки».

Про це йдеться в прес-релізі регулятора, передає Slon.ru.

«В умовах значного скорочення споживчого попиту і зміцнення рубля, яке спостерігалося в лютому–травні, уповільнення зростання споживчих цін продовжилося. За прогнозом Банку Росії, під впливом зазначених факторів річна інфляція в червні 2016 року становитиме менше 7% і досягне цільового рівня 4% у 2017 році. Банк Росії буде готовий продовжити зниження ключової ставки в міру подальшого уповільнення зростання споживчих цін відповідно до прогнозу, але при цьому потенціал пом'якшення грошово-кредитної політики в найближчі місяці обмежений інфляційними ризиками», – підкреслили в ЦБ.

Регулятор також зазначив, що за підсумками 2015 року очікується падіння російського ВВП на 3,2%, а в подальшому економічна ситуація буде залежати від динаміки цін на енергоносії, а також від здатності економіки адаптуватися до змінених зовнішніх шоків». Згідно з прогнозами ЦБ, у разі відновлення ціни на нафту до $70 за барель до кінця 2016 року економіка РФ за підсумками року зросте на 0,7%. Однак, якщо ціна на нафту протягом наступного року збережеться на рівні близько $60 за барель, спад ВВП становитиме 1,2%.

З початку поточного року зниження ставки відбулося в четвертий раз. До цього Центробанк зменшував її в кінці січня (на 2 процентних пункти до 15% річних), в середині березня (до 14%) і в кінці квітня (до 12,5% річних). Своє рішення регулятор також пояснював послабленням інфляційних ризиків.

Раніше більшість економістів припускали, що ЦБ знову продовжить зниження ключової ставки на тлі уповільнення інфляції та поглиблення економічного спаду в Росії.

У 2014 році Центробанк неодноразово підвищував ключову ставку, щоб знизити інфляцію: на початку минулого року ставка перебувала на рівні 5,5% річних, а в листопаді – 9,5%. У грудні регулятор двічі піднімав її: спочатку до 10,5% річних, а потім – до рекордних 17%. При цьому висока ставка, як правило, призводить до уповільнення економічного зростання, оскільки бізнесу стає менш вигідно залучати гроші під нові проекти.

У повідомленні ЦБ також зазначається, що наступне засідання ради директорів регулятора, на якому буде розглядатися питання про рівень ключової ставки, заплановано на 31 липня 2015 року.

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