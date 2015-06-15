Профіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні зріс майже в 3 рази
Профіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за підсумками січня-квітня 2015 року становив 597,5 млн дол., що в 2,8 раза більше показника за аналогічний період минулого року на рівні 215,7 млн дол., повідомляється на сайті Державної служби статистики України.
За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.
У січні-квітні порівняно з аналогічним періодом попереднього року експорт товарів із України знизився на 34,6% - до 12,496 млрд дол., імпорт - на 37,1%, до 11,898 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,05 (у січні-квітні 2014 року – 1,01).
Згідно з повідомленням, зовнішньоторговельні операції в січні-квітні проводилися з партнерами з 203 країн світу.
Обсяг експорту товарів до країн ЄС у січні-квітні 2015 року, порівняно з січнем-квітнем 2014 року, знизився на 34,4% - до 4,258 млрд дол., і становив 34,1% у загальному обсязі експорту.
Імпорт товарів із країн ЄС за цей період знизився на 23,9% - до 5,068 млрд дол., і становив 42,6% у загальному обсязі імпорту.
Як повідомляв УНІАН, профіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні, без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення АТО, за підсумками січня-березня 2015 року становив 383,8 млн дол. проти дефіциту в 174,8 млн дол. за аналогічний період минулого року.
За підсумками 2014 року дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України скоротився в 29 разів - до 468,3 млн дол.