Профіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні зріс майже в 3 рази

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

У січні-квітні порівняно з аналогічним періодом попереднього року експорт товарів із України знизився на 34,6% - до 12,496 млрд дол., імпорт - на 37,1%, до 11,898 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,05 (у січні-квітні 2014 року – 1,01).

Згідно з повідомленням, зовнішньоторговельні операції в січні-квітні проводилися з партнерами з 203 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн ЄС у січні-квітні 2015 року, порівняно з січнем-квітнем 2014 року, знизився на 34,4% - до 4,258 млрд дол., і становив 34,1% у загальному обсязі експорту.

Імпорт товарів із країн ЄС за цей період знизився на 23,9% - до 5,068 млрд дол., і становив 42,6% у загальному обсязі імпорту.

Як повідомляв УНІАН, профіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні, без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення АТО, за підсумками січня-березня 2015 року становив 383,8 млн дол. проти дефіциту в 174,8 млн дол. за аналогічний період минулого року.

За підсумками 2014 року дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України скоротився в 29 разів - до 468,3 млн дол.