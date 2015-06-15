ДФС відзначає значне зростання контрабанди після введення імпортного збору

Про це на брифінгу повідомив заступник голови ДФС Костянтин Лікарчук.

«Згідно з нашою інформацією, досить значне збільшення контрабанди відбулося завдяки введенню додаткового імпортного збору у розмірі 5-10%. Розмитнювати товари суб'єктам підприємницької діяльності стало невигідно», - сказав він.

Лікарчук зазначив, що митні органи фіксують збільшення потоку контрабандних товарів через західний кордон України.

За його словами, з метою ухилення від сплати податків при ввезенні товарів у країну підприємці стали використовувати дозволи на ввезення товарів для особистого користування, які не обкладаються податками, вагою до 50 кг і вартістю до 500 євро на одну людину. Тому, на думку Лікарчука, необхідно знизити допустиму норму для особистого користування.

Крім того, Лікарчук повідомив, що запровадження додаткового імпортного збору крім зниження сплати митних платежів також спровокувало згортання в Україні виробництва.

«У нас дуже багато звернень від відомих компаній, що вони змушені згортати свою діяльність», - сказав він.

Заступник голови ДФС навів приклад компанії "Брітіш Американ Тобакко Україна", яка переглядає географію експортних поставок продукції своєї фабрики у Прилуках і вже призупинила експортні операції з Білоруссю, у зв'язку з чим скоротилися митні платежі в Чернігівській області.

Як повідомляв УНІАН, уряд наприкінці лютого запровадив тимчасові заходи для стабілізації платіжного балансу у вигляді збору з імпорту за ставками 10% і 5%.

Збір не поширюється на критичний імпорт, виробів медичного призначення, енергетичні ресурси, зокрема, на газ та інші важливі для української економіки і населення товари.

Країни - члени Світової організації торгівлі закликають Україну скасувати додатковий імпортний збір у розмірі 5-10%, запроваджений у лютому, не пізніше кінця 2015 року.