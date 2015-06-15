Україна в січні-квітні ввезла в Крим товарів на $300 мільйонів більше, ніж вивезла

Україна в січні-квітні 2015 року поставила на територію вільної економічної зони «Крим» товарів на загальну суму 308,652 млн дол., що на 296,109 млн дол. більше обсягу постачання товарів із ВЕЗ «Крим» в інші регіони нашої країни на рівні 12,543 млн дол., повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

У Держстаті нагадали, що з січня поточного року застосовуються митні формальності, пов'язані з переміщенням товарів через адміністративний кордон ВЕЗ «Крим» в рамках Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» і про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» від 12 серпня 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, профіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні, без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення АТО, за підсумками січня-квітня 2015 року становив 597,5 млн дол., що в 2,8 разу більше показника за аналогічний період минулого року на рівні 215,7 млн дол.