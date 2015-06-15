Експерт-прогноз курсу валют на поточному тижні

Міжбанківський валютний ринок, в умовах жорсткого контролю з боку НБУ, може зберегти стабільність і на поточному тижні, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їхню думку, адміністративні методи балансують попит і пропозицію, тому можна очікувати коливання курсу в діапазоні 20,9–21,5 грн/долар. При цьому на рівні нижче 21 грн. інтерес до покупок буде посилюватися.

Читайте такожКурс долара до євро зростає через провал переговорів Греції і кредиторівНегативними факторами для ринку виступають скорочення пропозиції валюти, зниження ділової активності, невизначеність у переговорах з кредиторами і ситуація на Донбасі, в результаті чого накопичується відкладений попит. Якщо ситуація буде погіршуватися з продажем валютної виручки і далі, в тому числі під впливом ескалації бойових дій на Донбасі, курс може перейти в більш високий діапазон – 21,5-22,5 грн. Однак на цих показниках активну позицію буде займати регулятор, не даючи продовжити зростання.

Готівковий ринок буде рухатися в орієнтирі мінливої кон'юнктури і ситуації з ліквідністю. Курс продажу готівкового долара може перебувати в діапазоні 21-22,5 грн. Виплати вкладникам ліквідованих банків, особливо великих, формують навіс ліквідності, який може бути спрямований на купівлю валюти. Цей фактор може зрушити готівковий курс.

Важливими для ринку на поточному тижні стануть дані по зовнішній торгівлі, промисловому виробництву, роздрібних продажах, будівництву, транспорту і ВВП. Разом з тим, сильний вплив на валютні пари будуть надавати глобальні тенденції, зокрема, засідання Центробанків США і РФ.

Курс продажу готівкового євро на поточному тижні, за оцінками аналітиків FOREX CLUB в Україні, може скласти 23,9-25,2 грн. Ключовий вплив на динаміку євровалюти буде надавати кон'юнктура світового ринку, що ретранслюватиметься через крос-курс долар/гривня.