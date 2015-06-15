Українці за п'ять місяців заплатили 3,3 мільярда гривень військового збору

Українські платники податків у січні-травні 2015 року сплатили до державного бюджету 3,3 млрд грн військового збору, повідомляється на сайті Державної фіскальної служби.

За даними ДФС, у травні обсяг сплаченого збору становив 703,7 млн грн, що на 15,8% перевищує плановий показник.

Як повідомляв УНІАН, військовий збір було запроваджено в Україні з серпня 2014 року як додаткове джерело фінансування і підтримки армії, яка виконує завдання в зоні проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях. Ставка збору становить 1,5% доходів, що підлягають оподаткуванню.

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За словами прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, українці в період з серпня і до кінця грудня сплатили до бюджету 1,885 млрд грн військового збору, але додаткові витрати на оборону й армію порівняно з 2013 роком збільшилися на 15,6 млрд грн.