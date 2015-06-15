Економіка Росії впала нижче офіційних прогнозів

Обсяг ВВП Росії за підсумками першого кварталу впав нижче прогнозу Росстату — на 2,2%, проти 1,9% у прогнозі.

Про це йдеться в повідомленні Росстату, передає «Газета.Ru».

«Обсяг ВВП Росії за перший квартал 2015 року становив в поточних цінах 16,565 трлн руб. Індекс фізичного обсягу щодо першого кварталу 2014 року становив 97,8%, щодо четвертого кварталу 2014 року — 79,3%», — йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що ЦБ очікує зниження ВВП Росії на 3,2% за підсумками 2015 року.