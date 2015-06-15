Гривня на міжбанку знизилася до 21,68 за долар

У понеділок, 15 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 21,50/21,68 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 24,14/24,34 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3920/0,3950 грн/рубль.

Читайте такожВ Абромавичуса назвали середній курс гривні на два роки

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16:00 встановився на рівні 21,4488 грн/дол., на цю годину укладено 458 угод на суму 295,44 млн дол.