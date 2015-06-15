Голова Центробанку РФ: російська економіка ще не досягла дна

Центробанк РФ вважає, що дно спаду російської економіки ще не пройдено, повідомила на прес-конференції голова Банку Росії Ельвіра Набіулліна, передає Прайм.

Вона зазначила, що в умовах зниження інвестиційного попиту, який триває другий рік, і скорочення споживання спостерігається спад економічної активності.

"Однак, на відміну від піку інфляції, дно спаду економіки, на наш погляд, ще не пройдено", - підкреслила глава регулятора.

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ЦБ раніше зазначав, що, досягнувши піку в березні, річна інфляція знизилася до 16,4% у квітні і 15,8% у травні.

За оцінками Банку Росії, станом на 8 червня річний темп приросту споживчих цін становив 15,6%.

При цьому тижнева інфляція в травні — початку червня стабілізувалася на рівні, що не перевищує 0,1%.