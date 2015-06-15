Підвищення акцизу на бензин в умовах спаду економіки може посилити кризу – експерт

Таку думку висловив президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах, повідомляє прес-служба УСПП.

"Неважко зрозуміти, що чергове підвищення акцизу призведе лише до скорочення споживання палива, а також до подорожчання всієї продукції в країні, адже зростає вартість транспортування сировини і готового продукту. Показовим є останнє подорожчання палива через підвищення курсу долара – миттєво зросли ціни і впав споживчий попит, адже українці заробляти більше не стали", - цитує Кінаха прес-служба.

За його словами, перш ніж підвищувати акциз, необхідно вирішити проблему корупції в галузі та забезпечити прозорий контроль за використанням отриманих коштів.

"Близько чверті всього палива в Україні – в тіні, тобто з нього не сплачують ні податки, ні збори, ні акциз. Тому слід було б почати з виведення з тіні цієї частки, адже це мільярдні втрати для бюджету країни. Також загальновідомо, що на кожне чергове підвищення податків український ринок реагує ще глибшим зануренням у тінь", - зазначив Кінах і додав, що підвищення акцизу не зачепить операторів паливного ринку, а повністю ляже на плечі кінцевого споживача.

Як повідомляв УНІАН, в інтерв'ю ЗМІ керівник дорожнього департаменту Мінінфраструктури Роман Хміль заявив, що в Україні акциз на паливо в рази нижчий, ніж у європейських країнах, і може бути збільшений з 20% до 35-50% для більш ефективного проведення дорожньої реформи. Він також повідомив, що необхідний обсяг коштів для ремонту всіх доріг в країні становить близько 1 трлн грн. У той же час, за словами експертів, нинішній розмір паливного акцизу цілком забезпечує потреби галузі, а основною проблемою є корупція та відсутність жорсткого адміністративного контролю.

За даними консалтингової групи «А-95», у травні поточного року ціна одного літра бензину А-95 в Київській області складала в середньому 22,4 грн/л. З цієї суми безпосередня вартість бензину становить всього 53%. Під час ввезення бензину в Україну сплачується акциз у розмірі 16%, ще 14% - ПДВ під час продажу і 5% - акциз сплачується за роздрібний продаж «з пістолета». Витратна частина заправки становить 12%. Таким чином, ціна «чистого» бензину для автомобілістів без податків становить близько 14 грн/л.

За словами міністра інфраструктури Андрія Пивоварського, у 2016 році буде створений спеціальний фонд для відрахування акцизного збору з продажу палива, який на 100% буде використовуватися для фінансування ремонту та будівництва автодоріг.

Довідка УНІАН. Дорожня галузь в Україні фінансується із загального фонду держбюджету, а виділення коштів на дороги відбувається за залишковим принципом, після фінансування інших сфер економіки, які мають захищені статті або цільові джерела фінансування у спеціальному фонді держбюджету.