Нацбанк опустив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 16 червня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2144.8810 (15 червня – 2105.8829)

100 EUR – 2406.1275 (15 червня – 2362.8006)

10 RUR – 3.8809 (15 червня – 3.8620)

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 15 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 21,50/21,68 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,14/24,34 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3920/0,3950 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 21,4488 грн/дол., на цю годину укладено 458 угод на суму 295,44 млн дол.