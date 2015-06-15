Фонд гарантування почав процедуру ліквідації "Енергобанку"

Як повідомив фонд на своєму сайті, процедура ліквідації триватиме 1 рік - до 11 червня 2016 року включно, ліквідатором банку на цей період призначено Олександра Ільчука.

Фонд обіцяє повідомити про дату початку виплат за вкладами та банку-агента на своєму сайті і нагадує, що виплати будуть проводитися в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день введення в банк тимчасової адміністрації, але не більше 200 тис. грн.

Читайте такожФонд гарантування почав ліквідацію "Імексбанку"

Також повідомляється, що вимоги кредиторів банку будуть прийматися протягом 30 днів з дня публікації оголошення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку в газеті "Голос України".

Задоволення вимог кредиторів буде здійснюватися за рахунок виручки від реалізації майна банку встановленої законодавством черговості.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк 11 червня прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію неплатоспроможного "Енергобанку", в якому з 13 лютого працювала тимчасова адміністрація Фонду гарантування вкладів фізосіб.

"Енергобанк" працював на ринку України з 1991 року і входив до групи невеликих фінустанов за активами. Основним акціонером банку з пакетом у 99,7% акцій є компанія Roylance Services LLC Limited (Кіпр).

ЗМІ асоціюють банк з російським бізнесменом Анатолієм Данілицьким, який з 2004 по 2009 рік був гендиректором "Національної резервної корпорації" (РФ), що володіє банком.