"Укргазбанк" докапіталізують на 633 мільйонів гривень

19:37, 15 червня 2015
Фінанси
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Український уряд прийме участь в докапіталізації державного «Укргазбанку» на суму різниці між придбаними банком зобов'язаннями і активами банку «Київ», але не більше 633 млн грн.

/ УНИАН

Про це йдеться в опублікованій на сайті уряду постанові від 15 червня.

«Держава бере участь у додатковій капіталізації «Укргазбанку» шляхом придбання акцій додаткової емісії зазначеного банку в сумі, яка буде визначена як різниця вартості між набутими цим банком зобов'язаннями і активами банку «Київ», але не більше 633 млн грн, в обмін на облігації внутрішньої державної позики», - йдеться в постанові №384.

Цією ж постановою уряд зобов'язав Міністерство фінансів випустити облігації внутрішньої держпозики для докапіталізації «Укргазбанку» з терміном обігу 10 років за ставкою дохідності на рівні 9,5% річних.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Нацбанк визнав неплатоспроможним націоналізований у 2009 році банк «Київ» для подальшої передачі його активів та зобов'язань державного «Укргазбанку», і в результаті Фонд гарантування вкладів ввів у банк тимчасову адміністрацію для інвентаризації, оцінки і складання реєстру активів і зобов'язань банку «Київ».

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У березні цього року уряд докапіталізував «Укргазбанк» на 3,2 млрд грн.

Антимонопольний комітет України дозволив приєднання активів і зобов'язань банку «Київ» до державного «Укргазбанку» 15 травня.

На початку червня Мінфін повідомив, що фізособа – власник невеликого депозиту на 280 євро намагається зірвати процес передачі активів банку «Київ» і перешкодити іншим вкладникам банку отримати доступ до своїх засобів, оскільки за позовом цього вкладника арештовані всі активи банку «Київ», що заблокувало процес їх передачі.

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