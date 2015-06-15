Україна отримала понад $7,5 мільярдів переказів від мігрантів з Європи

Мігранти, які проживають у Європі, за 2014 рік надіслали додому 109,4 мільярди доларів США у вигляді грошових переказів. Про це йдеться у доповіді Міжнародного фонду сільськогосподарського розвитку (IFAD), опублікованій у понеділок, 15 червня, повідомляє DW.de.

Лідеркою з отримання грошових переказів є Україна, яка отримала 7587 мільйонів доларів США. На другому місці - Польща, до якої переказали 7466 мільйонів доларів. На третьому - Нігерія із 7412 мільйонами доларів. Доповідь IFAD ґрунтується на даних Світового банку.

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Найбільше у Європі мігранти надсилають грошей із Росії (20,6 мільярдів доларів США), Великобританії (17,1 мільярдів), Німеччини (14 мільярдів), Франції (10,5 мільярда), Італії (10,4 мільярда) та Іспанії (9,6 мільярда). Разом ці країни дають 75 відсотків від загальної суми грошових переказів, відправлених із Європи.

Третину від загальної суми - 36,5 мільярдів доларів США - отримують країни Східної Європи, у тому числі Україна й Польща, а також країни Балтії та Балкан.

За даними українського Нацбанку, країнами Європи, із яких грошові надходження до України 2014 року були найбільшими, є Росія, Німеччина та Греція.