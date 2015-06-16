У Держдумі Росії придумали, як не виконати рішення Європейського суду щодо ЮКОСу

Росія має намір виробити новий механізм подолання рішень Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), пише "Комерсант".

Запит в Конституційний суд із проханням оцінити можливості визнання і виконання постанов ЄСПЛ, які суперечать положенням Основного закону і правовим позиціям КС, направили депутати Держдуми. У Держдумі заявили, що новий механізм повинен не дозволити Страсбургу "долати силу російських судів" і "вторгатися безпосередньо в наш суверенітет", пов'язавши це з рішенням у справі ЮКОСа.

ЄСПЛ зобов'язав Росію до 15 червня виробити план з виплати €1,866 млрд колишнім акціонерам ЮКОСа. У Мін'юсті РФ вчора заявили, що говорити про виконання рішення ЄСПЛ передчасно.

Міністр юстиції РФ Олександр Коновалов вчора заявив, що вважає безпідставним рішення ЄСПЛ про виплату компенсацій колишнім акціонерам ЮКОСа. До 15 червня РФ зобов'язана була спільно з Комітетом міністрів Ради Європи розробити конкретний план щодо процедури і термінів виплати компенсації €1,866 млрд. Страсбурзький суд, нагадаємо, визнав порушеним право ЮКОСа на справедливий і публічний розгляд у розумний строк. Суд визнав незаконним подвоєння штрафів за несплату податків, а виконавчий збір у розмірі 7% від суми боргу визнав надмірним. Розмір компенсації з Росії був вирахувано, виходячи з суми завищення штрафів та виконавського збору з поправкою на інфляцію євро.

Читайте такожBloomberg: Ходорковський скористається досвідом Леніна, щоб організувати нову російську революціюКомітет міністрів Ради Європи у березні опублікував звіт про виконання рішень ЄСПЛ за підсумками 2014 року. Лідером за кількістю невиконаних рішень (2622) виявилася Італія, за нею йдуть Туреччина і Росія, яким належить виконати приблизно 1,5 тис. рішень Страсбурзького суду.

За даними "Ъ", у запиті депутати стверджують, що ЄСПЛ "проігнорував" той факт, що конституційність застосованих владою по відношенню до ЮКОСу норм Податкового кодексу та закону "Про виконавче провадження" стосовно штрафів та їх стягнення було підтверджено КС ще в 2001 і 2005 роках. Тобто, постанова ЄСПЛ, за логікою депутатів, суперечить тлумаченню російського законодавства КС. Прикладом "необґрунтованого ігнорування" Конституції для заявників стала справа "Анчугов і Гладков проти Росії", за підсумками якого ЄСПЛ встановив, що Конвенції про захист прав людини і основних свобод не відповідає заборона позбавленим волі брати участь у виборах.

"Держдума займається трюкацтвом і підміною понять. Прийняті після рішення по справі Маркіна поправки в закон "Про КС" розширили його повноваження: він має право визначати механізм виконання рішення ЄСПЛ за запитом суду при будь-якій колізії між цим рішенням і підлягає застосуванню російським законом. Якщо у випадку з ЮКОСом такого закону і такої колізії немає, то не треба звертатися до КС, а виконувати рішення ЄСПЛ",— сказав адвокат Сергій Голубок.