Україна виконує всі свої зобов'язання перед зовнішніми кредиторами – Яресько

Зокрема, відповідаючи на питання про те, чи буде Україна здійснювати майбутні купонні виплати за російським боргом у 3 млрд дол., Яресько сказала: «Поки ми виконуємо всі свої зобов'язання перед зовнішніми кредиторами. Ми не користувалися своїм правом на оголошення мораторію за зовнішніми виплатами».

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Раніше міністр заявила, що Україна розглядає борг перед Російською Федерацією в 3 млрд дол., оформлений у вигляді євробондів, в загальному пакеті боргів, запланованих до реструктуризації.

Як повідомляв УНІАН, Україна з березня веде переговори із зовнішніми кредиторами щодо реструктуризації частини державного боргу в загальному обсягу близько 23 млрд дол. при загальному обсягу держборгу країни в 70 млрд дол. Переговори з кредиторами є частиною програми реформ, схваленої Міжнародним валютним фондом і прийнятої в березні цього року.

Кабінет міністрів за пропозицією Міністерства фінансів 4 квітня затвердив перелік боргових зобов'язань для проведення реструктуризації. Співвідношення державного боргу до ВВП не має перевищити позначку в 71% до 2020 року, а боргове фінансування бюджету - не більш як 10% ВВП. Реструктуризація торкнеться зовнішніх боргів, що виникли до 28 лютого 2014 року, і буде включати частину зовнішнього боргу України, гарантовані державою зовнішні борги і квазісуверенні борги - єврооблігації державних банків, «Укрзалізниці», міста Києва.

Свою підтримку реструктуризації частини державного боргу України вже висловили МВФ, ЄБРР, а також уряди США і країн «Великої сімки». Зокрема, глава Мінфіну США Джейкоб Лью під час зустрічі з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком заявив, що США підтримують Україну в реалізації програми МВФ, зокрема щодо реструктуризації комерційних боргів.

Станом на поточний момент Україна досягла розуміння з реструктуризації бондів державних «Ощадбанку» і «Укрексімбанку» на 1,3 млрд дол. і 1,5 млрд дол., відповідно. Переговори щодо реструктуризації інших паперів тривають. Поки що угоди з кредиторами не досягнуто. Ключовою розбіжністю є пропозиція України про списання 15,3 млрд дол. боргових зобов'язань, яку кредитори вважають неприйнятною. Комітет приватних кредиторів на чолі з американським інвестиційним фондом Franklin Templeton пропонує пролонгувати платежі на 10 років, включаючи чотирирічний пільговий період - до 2019 року і списати лише частину купонних виплат в обсязі близько 500 млн дол. Однак така пропозиція є неприйнятною для Мінфіну.

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У разі, якщо домовленості не будуть досягнуті, уряд України може скористатися правом на введення мораторію на виплату частини боргів. Це право закріплено законом, ухваленим парламентом і підписаним президентом. Мораторій може поширюватися на борги приватних кредиторів і не стосується боргів перед інституційними кредиторами, включаючи МВФ, ЄБРР, Світовий банк та інші організації.