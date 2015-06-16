Яресько: падіння економіки України за підсумками року складе близько 9%

Про це повідомила міністр фінансів Наталія Яресько в ході роботи українсько-шведського ділового форуму, який проходить в Києві.

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"Дуже складно щось прогнозувати. Але нам дають прогнози, ЄБРР, Світовий банк, зокрема, близько 9% (падіння економіки - УНІАН). Деякі говорять навіть про 9,5%, - сказала Наталія Яресько. – Але що важливо, що ми все-таки очікуємо зростання в 2016 році".

При цьому вона підкреслила, що запорукою зростання стануть реформи уряду і реалізація програми роботи Кабміну та стратегії президента 2020.

Як повідомляв УНІАН, падіння ВВП в I кварталі 2015 року порівняно з I кварталом 2014 року (в постійних цінах 2010 року) становило 17,6% порівняно з IV кварталом 2014 року з урахуванням сезонного фактора - 6,5%. Консенсус-прогноз, опублікований Міністерством економічного розвитку і торгівлі, передбачає падіння ВВП на 8,3% у 2015 році за рахунок падіння промислового виробництва на 12,2%, а сільськогосподарського - на 3%, а в 2016 році передбачає зростання економіки на рівні 0,7%.

У той же час основні кредитори країни – МВФ і ЄБРР – прогнозують падіння близько 9%, у той час як Світовий банк підтвердив оптимістичніший прогноз, за яким падіння економіки становитиме близько 7,5% за підсумками року, а зростання в 2016 році – близько 2%.

У квітні Кабмін представив 3 сценарії економічного розвитку України в 2015 році і допустив за найпесимістичнішим сценарієм падіння економіки на 11,9% при інфляції в 42,8%. При цьому падіння експорту при песимістичному сценарії становитиме 16,6% ($54,5 млрд) у 2015 році, імпорту – 22% ($55 млрд). За оптимістичними оцінками, обсяг експорту в цьому році порівняно з 2014 роком впаде на 7% - до $60 млрд, імпорту – на 10,7% - до $63 млрд.