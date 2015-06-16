Україна розглядає кредит в 3 мільярди доларів від РФ у загальному пакеті боргів - Яресько

Про це заявила міністр фінансів України Наталія Яресько в ході українсько-шведського ділового форуму.

«Ми розглядаємо євробонди, що було обміняно на російський кредит, як всі інші євробонди, які ми плануємо реструктуризувати, - сказала вона. – Немає ніяких переваг, ми до всіх паперів ставимося однаково».

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При цьому Яресько нагадала, що метою реструктуризації є досягнення трьох головних цілей: рівня держборгу не більше 71% ВВП, оздоровлення платіжного балансу та приведення об'єму необхідного зовнішнього фінансування до 2019 року на рівень не більш як 10-12% ВВП.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2013 року уряд Миколи Азарова домовився з урядом Російської Федерації про надання нашій країні кредиту в обсягу 15 млрд дол. терміном на 2 роки. Тоді ж, у грудні, Україна отримала перший кредитний транш в обсягу 3 млрд дол., обмінявши його на урядові євробонди з виплатою купона двічі на рік – до кінця 2015 року – у червні і грудні. Решту суми кредиту Україна не брала.

Борг перед урядом РФ входить до загального пакета реструктуризації частини боргу, щодо якого уряд України веде переговори з березня цього року. Україна вважає борг перед РФ комерційним боргом і не бачить необхідності виділяти його із загального пакета бондів, які підлягають реструктуризації.