Ситуація з Грецією загострюється: Єврогрупа може висунути ультиматум Афінам

Греція і її кредитори зайняли тверді позиції після провалу переговорів, спрямованих на запобігання дефолту і можливому виходу країни з єврозони, передає Reuters.

Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас проігнорував прохання європейських лідерів діяти швидко, замість цього звинувативши кредиторів в неуспіху недільних переговорів. Він сказав, що його уряд зобов'язаний захищати гідність Греції і буде чинити опір вимогам про подальше скорочення пенсій.

Читайте такожЕттінгер: ЄС повинен підготуватися до "надзвичайного стану" через крах переговорів щодо Греції"Це не питання ідеологічної непоступливості. Тут мова йде про демократію", - сказав Ціпрас, пообіцяв виборцям покласти кінець суворої економії.

У Афін залишається всього два тижні, щоб знайти вихід з глухого кута, перш ніж настане час платежу Міжнародному валютному фонду у розмірі 1,6 мільярда євро.

Німеччина та інші кредитори просять, щоб Афіни схаменулися і запропонували нові умови угоди щодо фінансування в обмін на реформи.

"Так не піде, щоб Греція виставила свої умови і заявила, що всі мають танцювати під її дудку. Греція повинна повернутися в реальність", - сказав Фолькер Каудер, лідер фракції консервативної партії Ангели Меркель в парламенті.

Єврокомісія заявила, що відновить посередництво тільки, якщо Греція внесе нові пропозиції, а представник грецького уряду сказав, що Афіни як і раніше відкидають скорочення пенсій і зарплат та підвищення податків на основні товари.

Представник грецького уряду спростував повідомлення газети, де йшлося, що існують плани введення контролю за капіталом в Греції в найближчі вихідні, якщо переговори проваляться. Представник уряду Німеччини не зміг підтвердити цю інформацію.

Незважаючи на кризу, що поглиблюється, Ціпрас не скасовує запланований візит в Росію, який почнеться в четвер, день, коли міністри фінансів єврозони проведуть засідання, на якому обговорять протистояння з Грецією. Він залишиться в Росії до суботи, візьме участь в економічному форумі в Санкт-Петербурзі і зустрінеться з президентом Володимиром Путіним.

Чиновники Євросоюзу кажуть, що без нових пропозицій від Греції засідання Єврогрупи буде дуже жорстким і може закінчитися ультиматумом Афінам.