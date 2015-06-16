Банки Китаю через санкції зайняли дуже обережну позицію щодо Росії - ЗМІ

Більшість китайських банків не проводять міжбанківські операції за участю російських банків, а також значно скоротили участь у зовнішньоторговельних угодах — подібну позицію Китай зайняв після введення санкцій США і ЄС, заявив перший заступник глави ВТБ Юрій Соловйов, передає РІА "Новости".

"Існуюча взаємодія не обходиться без складнощів. Основною проблемою, що стримує розвиток двостороннього співробітництва, стала суперечлива позиція Китаю по відношенню до російських банків після введення санкцій США і ЄС. В даний час більшість китайських банків не проводять міжбанківські операції за участю російських банків. Крім того, китайські банки значно скоротили участь у зовнішньоторговельних угодах, зокрема, по торговому фінансуванню", — повідомив Соловйов у своїй колонці в Finance Asia.

В даний час іноземні компанії позбавлені можливості залучати капітал на внутрішньому ринку Китаю в юанях, додав він.

Читайте такожРосія просить Китай дозволити її компаніям запозичення в юанях"За словами наших китайських партнерів, для цього іноземним емітентам потрібно отримати дозвіл від Державної ради, Центробанку і Міністерства фінансів. Проте чітко прописаної процедури отримання таких дозволів немає. Поки вийти на локальний ринок капіталу вдалося тільки таким фінансовим організаціям, як Міжнародна фінансова корпорація та Азіатський банк розвитку", — зазначив перший заступник глави другого за активами банку РФ.

Поряд з цим, ВТБ за останній рік відзначає зростання інтересу з боку китайських компаній до M&A як у РФ, так і в інших країнах, а також зацікавленість російських компаній у залученні капіталу на ринках Азії.

"За останній рік ми спостерігали сплеск інтересу китайських клієнтів до злиття і поглинання на російському і зарубіжних ринках, де працює ВТБ, включаючи Африку і Туреччину", — повідомив Соловйов.

Якщо говорити про ринок акцій, Шанхайська біржа могла б стати альтернативним майданчиком для розміщення GDR, вважають в ВТБ.

"Подальше розширення діяльності в Азії є для ВТБ одним з пріоритетів. При цьому необхідно враховувати загальний політико-економічний контекст. Залучення коштів є лише частиною масштабного процесу розширення відносин між Росією і Китаєм... Очевидно, що такі масштабні зміни не відбуваються одномоментно. У довгостроковій перспективі Росія розглядає Азію як сильного партнера, здатного істотно доповнювати традиційні ринки", — зазначив Соловйов.