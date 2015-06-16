Рада не затвердила звіт про виконання держбюджету за 2014 рік

Верховна Рада України не затвердила звіт про виконання Закону про державний бюджет на 2014 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» ухвалення відповідного проекту постанови проголосували лише 211 народних депутатів за необхідного для прийняття рішення мінімуму в 226 голосів.

Депутати також двічі не підтримали повернення проекту до розгляду.

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За пропозицією голови Верховної Ради Володимира Гройсмана звіт буде прийнято депутатами до відома і далі розглядатися не буде.

«Взяти до відома цей звіт і далі перейти до розгляду питань порядку денного», - сказав Гройсман.

Як заявила міністр фінансів України Наталія Яресько в ході представлення звіту з трибуни Верховної Ради, реальний ВВП України за 2014 рік порівняно з 2013 рік зменшився на 6,8%, індекс промислової продукції – на 10,1%. Вона також зазначила, що в 2014 році споживчі ціни зросли на 24,9% до грудня попереднього року, а середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку за 2014 рік зріс удвічі.

За словами Яресько, в 2014 році надходження до держбюджету зросли на 5,3% - до 357,1 млрд грн, у тому числі до загального фонду держбюджету - на 6,5%, до 310,7 млрд грн, від запровадження в 2014 році нового податку – військового збору – надійшло 2,5 млрд грн, від оподаткування доходів фізичних осіб – 2,1 млрд грн.

«Уряд забезпечив виконання і фінансування всіх гарантованих державою соціальних і фінансових зобов'язань, забезпечив збільшення фінансування оборони і безпеки та виконання всіх зовнішніх і внутрішніх зобов'язань за державним боргом. І це все під час нелегальної анексії Криму і зовнішньої агресії на сході України і торговельних обмежень з боку Російської Федерації», - підкреслила міністр фінансів.

Як повідомляв УНІАН, падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України в цілому за 2014 рік порівняно з попереднім роком у постійних цінах 2010 року, без урахування окупованого Криму та частини зони проведення АТО, становить 6,8%.

Номінальний ВВП у цілому за 2014 рік становить 1,567 трлн грн, у цінах попереднього року - 1,365 трлн грн.

Зростання дефлятора ВВП (показник, що відображає реальну зміну цін на всі товари і послуги) в цілому за 2014 рік порівняно з попереднім роком становить 14,8%.