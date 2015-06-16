Гривня на міжбанку знизилася до 22,65 за долар

У вівторок, 16 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 22,25/22,65 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,94/25,49 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4100/0,4190 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 22,2054 грн/дол., на цю годину укладено 15 угод на суму 1,86 млн дол.