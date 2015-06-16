Яресько: можливий мораторій за зовнішнім боргом не вплине на економіку

Мораторій на виплати за зовнішнім боргом, який може запровадити уряд України, якщо переговори із зовнішніми кредиторами про реструктуризацію боргу залишаться безрезультатними, не вплине на економіку України і продовження програми з Міжнародним валютним фондом.

Про це заявила міністр фінансів України Наталія Яресько, відповідаючи на запитання народних депутатів у Верховній Раді.

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«Хочу підкреслити, що призупинення платежів не є страшною річчю. Це в жодному разі не припинить програму з Міжнародним валютним фондом і не чинитиме тиск на населення і українську банківську систему. Тому що ці зовнішні облігації не лежать в наших внутрішніх українських банках», - сказала вона.

Яресько нагадала, що уряд веде переговори щодо реструктуризації зовнішніх облігацій на суму більш як 23 млрд дол. За словами міністра фінансів, метою уряду є зниження тиску платежів на платіжний баланс упродовж 4 років на 15,3 млрд дол., зниження впродовж 4 років розміру державного боргу до 71% ВВП, зниження потреби у зовнішньому фінансуванні до 10% ВВП в річному обсязі.

Як повідомляв УНІАН, Україна почала переговори щодо реструктуризації частини держборгу загальним обсягом 23 млрд доларів 13 березня – відразу ж після схвалення програми кредитування економіки країни на 17,5 млрд доларів з боку Міжнародного валютного фонду. Переговори про реструктуризацію боргів є частиною програми України з МВФ.

Україна пропонує кілька варіантів реструктуризації боргу, включаючи списання його значної частини. Проте списання є неприйнятним для приватних кредиторів, які пропонують не списати, а відкласти платежі й почати виплати з 2019 року.

У разі якщо домовленості не будуть досягнуті, уряд може скористатися правом на введення мораторію на виплату частини боргів. Це право закріплено законом, ухваленим парламентом і підписаним президентом. Мораторій може поширюватися на борги приватних кредиторів і не стосується боргів перед інституційними кредиторами, включаючи МВФ, ЄБРР, Світовий банк та інші організації.

Згідно із заявою директора-розпорядника МВФ Крістін Лагард, Міжнародний валютний фонд готовий виділити Україні другий кредитний транш за програмою EFF в обсягу 1,7 млрд дол. незалежно від результатів переговорів із приватними кредиторами про реструктуризацію частини державного боргу.