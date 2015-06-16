Депутати відправили на доопрацювання проект бюджетної резолюції-2016

Верховна Рада відправила на доопрацювання в Комітет Верховної Ради з питань бюджету проект бюджетної резолюції на 2016 рік, розроблений Кабінетом міністрів і представлений парламенту міністром фінансів Наталією Яресько. «За» відповідне рішення проголосували 232 народних депутати за необхідних 226.

«Бюджетну резолюцію буде підготовлено в комітеті. Там доопрацюємо спільно з урядом», - прокоментував підсумки голосування в парламенті спікер Володимир Гройсман. При цьому він наголосив, що доопрацювання бюджетної резолюції має пройти швидко.

Рішення повернути проект бюджетної резолюції на доопрацювання висловили всі голови фракцій парламенту. При цьому Комітет ВР з питань бюджету запропонував внести в документ ряд правок, які включають продовження пільгового режиму оподаткування для аграріїв до 1 січня 2018 року (а не до 1 січня 2016 року, як передбачалося в резолюції), а також переведення навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації на фінансування з місцевих бюджетів з 1 січня 2017 року, а не з 1 січня 2016 року, як планувалося в резолюції.

Крім того, парламентарії наполягали на визначенні в резолюції мінімальної пенсії та мінімальної зарплати, які б враховували поточний рівень інфляції. Разом з тим міністр фінансів Яресько зазначила, що не може дати чітких цифр, оскільки незрозумілі поки що ключові показники прогнозних доходів і видатків, включаючи витрати на виплату та обслуговування боргу. За її словами, доходи бюджету буде сформовано на новій податковій базі, яку Кабмін представить парламентаріям до вересня і вона запрацює з 1 січня 2016 року. «А що стосується боргу, то ми ще не завершили переговорів. Я не можу назвати вам цифру», - сказала Яресько.

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Як повідомляв УНІАН, уряд у червні подав на розгляд парламенту проект бюджетної резолюції на 2016 рік, що передбачає зростання економіки на 2%, інфляцію за підсумками 2016 року в 9%, середньорічний курс гривні 22,5 грн за долар, граничний дефіцит бюджету – 3% і граничний обсяг держгарантій - не більше 5% загального обсягу доходів бюджету.