Великі українські банки до кінця року приєднаються до системи авторизації громадян BankID – банкір

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході презентації інтернет-порталу iGov.org.ua повідомив директор з інформаційних технологій «Приватбанку» Дмитро Дубілет.

«Ми попередньо отримали згоду від моїх колег про те, що абсолютно всі великі банки приєднаються до цієї системи до кінця цього року», - сказав Дубілет.

За його словами, зараз авторизуватися за допомогою системи BankID можуть клієнти «Приватбанку» і «Ощадбанку». При цьому на даний час на стадії технічної інтеграції перебувають ще чотири українських банки.

Дубілет також зазначив, що ідентифікація громадян через BankID нарівні з авторизацією з допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП) є важливою умовою для надання державних послуг через Інтернет. У той же час, на відміну від ЕЦП, система BankID зможе проводити авторизацію більшої кількості громадян, так як багато українців є клієнтами того чи іншого банку, де ідентифікація клієнтів є обов'язковою.

«Електронний цифровий підпис досить поширене явище серед юридичних осіб. Наприклад, податкова зараз надає можливість подавати електронну звітність зі своїм ЕЦП. Але проблема в тому, що серед фізичних осіб ЕЦП майже ні в кого немає. Однак у дуже великої кількості громадян є банківська картка і акаунт в інтернет-банкінгу», - пояснив банкір.

Як повідомляв УНІАН, у квітні на базі «Приватбанку» і «Ощадбанку» було створено інструмент за аналогією зі швейцарським BankID, який дає можливість користувачеві заходити на державні сайти, використовуючи авторизацію обслуговуючого банку. Як зазначав раніше Дубілет, авторизація громадян в Інтернеті є однією з важливих умов для переходу державних установ на електронні сервіси.