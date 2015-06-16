Великі українські банки до кінця року приєднаються до системи авторизації громадян BankID – банкір
Великі українські банки мають намір до кінця 2015 року приєднатися до системи авторизації громадян BankID, яка дає можливість громадянам підтверджувати особу на державних сайтах, використовуючи авторизацію обслуговуючого банку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході презентації інтернет-порталу iGov.org.ua повідомив директор з інформаційних технологій «Приватбанку» Дмитро Дубілет.
«Ми попередньо отримали згоду від моїх колег про те, що абсолютно всі великі банки приєднаються до цієї системи до кінця цього року», - сказав Дубілет.
За його словами, зараз авторизуватися за допомогою системи BankID можуть клієнти «Приватбанку» і «Ощадбанку». При цьому на даний час на стадії технічної інтеграції перебувають ще чотири українських банки.
Дубілет також зазначив, що ідентифікація громадян через BankID нарівні з авторизацією з допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП) є важливою умовою для надання державних послуг через Інтернет. У той же час, на відміну від ЕЦП, система BankID зможе проводити авторизацію більшої кількості громадян, так як багато українців є клієнтами того чи іншого банку, де ідентифікація клієнтів є обов'язковою.
«Електронний цифровий підпис досить поширене явище серед юридичних осіб. Наприклад, податкова зараз надає можливість подавати електронну звітність зі своїм ЕЦП. Але проблема в тому, що серед фізичних осіб ЕЦП майже ні в кого немає. Однак у дуже великої кількості громадян є банківська картка і акаунт в інтернет-банкінгу», - пояснив банкір.
Як повідомляв УНІАН, у квітні на базі «Приватбанку» і «Ощадбанку» було створено інструмент за аналогією зі швейцарським BankID, який дає можливість користувачеві заходити на державні сайти, використовуючи авторизацію обслуговуючого банку. Як зазначав раніше Дубілет, авторизація громадян в Інтернеті є однією з важливих умов для переходу державних установ на електронні сервіси.