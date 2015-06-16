Ціпрас: угоду з Грецією блокують розбіжності в позиціях ЄС та МВФ

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters. "Дуже важливо укласти життєздатну угоду. Дуже важливо вийти із зачарованого кола, щоб нас не примушували до угоди, яка через шість місяців приведе нас в ту ж саму точку", - сказав Алексіс Ціпрас.

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За його словами, головним чинником блокування угоди є різниця у поглядах між ЄС та МВФ щодо реструктуризації заборгованості.

"Великим протиріччям є присутність МВФ, який хоче і заходів (з боку грецького уряду. – Ред.), і реструктуризації; інші хочуть заходів, але не реструктуризації", - сказав грецький прем'єр.

Як відомо, останній раунд переговорів між Грецією та міжнародними кредиторами, що проходив у неділю, завершився невдачею. Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас заявив, що буде чекати, поки кредитори не перейдуть до реалізму.

Раніше представники єврозони вперше обговорили можливий дефолт Греції.