У НБУ пояснили причини падіння гривні і просять не хвилюватися

Ослаблення курсу гривні з 21,05 грн/дол. до 22,5 грн дол. за останні кілька днів зумовлене динамікою надходження валютної виручки в країну і не є підставою для занепокоєння щодо монетарної стабільності, заявив журналістам заступник голови Національного банку України Олег Чурій на бізнес-форумі в Києві.

«Одного дня може заходити трохи більше виручки, іншого - менше. Минулого тижня ми купували валюту, оскільки валютної виручки надійшло більше», - сказав він.

За словами Чурія, НБУ дотримується стратегії плаваючого валютного курсу, в рамках якої такі коливання є нормальними.

«У нас немає бажання тримати курс фіксованим. Наразі у нас плаваючий курс, досить широкий діапазон - 21-23 грн/дол. Це 10%. Ми не проти того, аби він коливався в цих межах», - наголосив заступник голови НБУ.

Також Чурій зазначив, що НБУ разом з МВФ розробив план із зняття обмежень на валютному ринку, який не обмежений тимчасовими рамками і залежить від досягнення певних макроекономічних показників.

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Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 16 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 22,25/22,65 грн/дол, знизившись на 1,5 грн порівняно з котируваннями відкриття торгів у понеділок.