Мінфін: у держбюджеті немає коштів для підвищення зарплат і пенсій з липня

Про це йдеться в опублікованій на сайті Міністерства фінансів заяві у відповідь на пропозиції профспілок Верховної Ради та Кабінету міністрів щодо термінового підвищення соціальних витрат.

Мінфін підкреслює, що розуміє важливість підтримки громадян країни у складний час і прагне якомога швидше індексувати соціальні виплати, однак виконання вимог профспілок вимагає залучення додаткових ресурсів на загальну суму 42 млрд грн.

«Зараз у державному бюджеті немає коштів для такого підвищення соціальних витрат. Водночас Міністерство фінансів вже зараз має акумулювати на своїх рахунках 24,4 млрд грн для того, щоб восени мати ресурси для фінансування субсидій з метою компенсації підвищення тарифів для населення», - наголошується в повідомленні.

Також Мінфін називає одним із своїх пріоритетних завдань забезпечення достатнього фінансування обороноздатності країни і повідомляє, що в травні до міністерства звернулися 10 відомств з цієї сфери з проханням збільшити фінансування в цілому майже на 17 млрд грн.

Крім того, Мінфін повідомляє, що змушений вже в поточному році знайти кошти для фінансування змін до законодавства, прийнятих Верховною Радою, зокрема, щодо закону про забезпечення прав на справедливий суд, який починає судову реформу в країні.

«Мінфін шукатиме можливості для фінансування потреб як забезпечення обороноздатності нашої держави, так і прискорення підвищення соціальних стандартів. У той же час, це відбуватиметься без розбалансування державного бюджету країни, оскільки в іншому разі це призведе до збільшення дефіциту держбюджету з запланованих зараз 78,5 млрд грн до 117,5 млрд грн, або з 4,1% до 6,3% ВВП», - йдеться в повідомленні.

Зростання дефіциту держбюджету, як зазначає Мінфін, провокує інфляційний тиск на економіку, наслідком чого буде подальше знецінення купівельної спроможності гривні та подальше зниження реальних пенсій, зарплат.

Одночасно Мінфін закликає народних депутатів підтримати ініціативи міністерства щодо скорочення адміністративних витрат під час підготовки та прийняття у Верховній Раді проекту держбюджету на 2016 рік, що дасть змогу вивільнити в бюджеті кошти, необхідні на підвищення соціальних витрат, і при цьому не розбалансувати систему держфінансів.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня заступник голови Федерації профспілок України Сергій Кондрюк заявив, що профспілки України вимагають від уряду підвищення з липня мінімальної заробітної плати та індексації доходів у суворій відповідності з інфляцією, усунення заборгованості з заробітної плати та виплати пенсій працюючим пенсіонерам у повному обсязі. Також він анонсував масові акції протесту, починаючи з 27 травня.

Сьогодні, 16 червня, біля будівлі Верховної Ради проходить мітинг за участю близько 200 осіб, у тому числі присутні люди з прапорами і символікою Федерації профспілок України, які вимагають повернути борги з зарплати і провести індексацію грошових доходів населення.

Держбюджет України за підсумками січня-квітня 2015 року зведений з профіцитом 8,201 млрд грн проти дефіциту в 6,930 млрд грн за аналогічний період минулого року. Доходи держбюджету за цей період становлять 162,646 млрд грн, що на 42,091 млрд грн, або на 34,9%, більше показника за аналогічний період минулого року.

Нинішній держбюджет України на 2015 рік передбачає доходи на рівні 502,260 млрд грн, видатки - 566,870 млрд грн, граничний обсяг дефіциту в розмірі 75,820 млрд грн, або 4,1% ВВП, межа держборгу на рівні 1,394 млрд грн.