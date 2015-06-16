Роздрібна торгівля в Україні за п'ять місяців знизилася на 25%

Обіг роздрібної торгівлі в Україні (без урахування окупованого Криму і частини зони АТО) в січні-травні 2015 року знизився на 24,7% порівняно з аналогічним періодом 2014 року (у порівнянних цінах) до 385,234 млрд грн, повідомляється на сайті Державної служби статистики.

Згідно з повідомленням, найбільше знизився обіг роздрібної торгівлі в Луганській і Донецькій областях – на 85,4% та 71,7%, до 3,3 млрд грн і 14 млрд грн відповідно.

Найменше скорочення роздрібного товарообігу в січні-травні спостерігалось у Львівській (на 8,2%, до 21,8 млрд грн), Рівненській (на 12% - до 9,1 млрд грн), Чернівецькій (на 13,1%, до 6,5 млрд грн) і Житомирській (на 13,4%, до 10,8 млрд грн) областях.

При цьому, роздрібний товарообіг у Києві за звітний період знизився на 13,9% - до 60,8 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, обіг роздрібної торгівлі в Україні в січні-квітні 2015 року знизився на 25,3% порівняно з аналогічним періодом 2014 року (у порівнянних цінах) до 300,499 млрд грн.

У 2014 році роздрібний товарообіг в Україні скоротився на 8,6% порівняно з 2013 роком – до 903,535 млрд грн.