Гривня на закритті міжбанку зміцнилася до 22,10 за долар

У вівторок, 16 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на момент закриття торгів встановилися на рівні 21,85/22,10 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 24,58/24,83 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,4030/0,4080 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16:00 встановився на рівні 21,1477 грн/дол., на цей час укладено 479 угод на суму 289,84 млн дол.