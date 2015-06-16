Нацбанк різко знизив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 17 червня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2214.7739 (16 червня – 2144.8810)

100 EUR – 2483.8689 (16 червня – 2406.1275)

10 RUR – 4.0983 (16 червня – 3.8809)

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Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 16 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 22,25/22,65 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,94/25,49 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4100/0,4190 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 22,2054 грн/дол., до цієї години укладено 15 угод на суму 1,86 млн дол.