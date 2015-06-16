Путін: Росію не цікавить "хто і як розпорядився" кредитом в $3 мільярди, хочемо отримати їх назад

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом Фінляндії Саулі Нііністе.

"Нас не цікавить, хто і як розпорядився цими грошима. Нас цікавить повернення цих коштів... Ми сподіваємося ці гроші отримати, як і записано у відповідних угодах", - сказав Путін.

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При цьому він заявив, що після того, як борг України перевищив 60% ВВП, РФ має право вимагати погашення достроково, але не робить цього через важке економічне становище в українській економіці.

Він нагадав, що російські кошти пішли на придбання суверенних паперів України за англійським правом і були спрямовані на підтримку бюджету, вирішення соціальних питань.

"Сумно, що наші колеги про такі речі розмірковують у подібних категоріях. Якщо хтось вважає, що це хабар за те, щоб президент Янукович не підписував угоди про асоціацію, тоді, напевно, також хабарами можна вважати всі кошти, вкладені іншими кредиторами та інвесторами за те, щоб ця угода була підписана, а там багато грошей з американських фондів", - сказав Путін.

Він підкреслив, що імплементацію угоди відкладено до 1 січня 2016 року.

"Виникає питання, а гроші кому пішли в кишеню, якщо це хабар", - сказав Путін і додав, що відклавши імплементацію, керівництво України зробило те ж, що запропонував колишній президент України Віктор Янукович.