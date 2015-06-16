Світовий банк готовий продовжувати фінансування реформ в Україні - Кабмін

Про це йшлося під час зустрічі міністра регіонального розвитку Геннадія Зубко з Директором Світового банку по Україні, Білорусі та Молдові Чімяо Фаном, повідомляє Секретаріат КМУ.

Як зазначається в повідомленні, сторони обговорили реалізацію розпочатих проектів «Розвиток міської інфраструктури» (140 млн дол.), «Розвиток міської інфраструктури – 2» (350,0 млн дол.) щодо проведення реконструкції у сфері водопостачання та водовідведення, «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України» (382,0 млн дол.).

Зубко наголосив, що однією з ключових реформ, які зараз реалізуються в Україні, є реформа децентралізації.

Віце-прем’єр-міністр підкреслив, що не менш актуальним у нинішній складних економічних умовах для України є впровадження енергоефективних заходів та заохочення людей до їх проведення.

Читайте такожВ Україні хочуть модернізувати державні житлові програмиУ свою чергу Чімяо Фан наголосив, що Мінрегіон є одним із ключових міністерств, з яким співпрацює і надає допомогу Світовий банк у проведенні реформ.

а його словами, на 2015 рік Світовий банк запланував виділити 2 млрд доларів на підтримку проектів розвитку в Україні. «Очевидно, Україна потребує ще більшої підтримки. Світовий банк готовий надавати таку підтримку», - запевнив Чімяо Фан.

Учасники зустрічі домовились розробити і затвердити узгоджений план роботи, дорожню карту по впровадженню вже започаткованих проектів енергоефективності та розвитку міської інфраструктури.

Читайте такожКраїни-партнери виділили Україні $3,3 мільярда на реалізацію проектів технічної допомогиКрім того, сторони дійшли згоди щодо необхідності налагодження активної комунікаційної кампанії та роз'яснювальної роботи щодо проведення децентралізації та енергоефективних заходів.

Раніше УНІАН повідомляв, що Світовий банк підтвердив прогноз падіння економіки України в 2015 році на рівні 7,5% і зростання на 2% в 2016 році, і на 3% в 2017-м. Разом з тим, у СБ підкреслюють, що безпосередньо військова загроза буде грати вирішальну роль у загальному переліку ризиків для економіки України.