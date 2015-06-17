Юнкер: ЄК пропонувала Греції програму допомоги в 35 мільярдів євро

Про це заявив глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер на прес-конференції в Брюсселі, повідомляє Європейська правда.

"Єврокомісія запропонувала програму допомоги Греції в 35 млрд євро до 2020 року для стимулювання інвестицій в обмін на реформи. Але ця дискусія як у Греції, так і за її межами було б простіше, якби прем'єр Греції говорив народові саме те, що пропонувала Єврокомісія. Я звинувачую грецьку сторону в тому, що вони говорять своєму народові речі, які не відповідають тому, що я говорив прем'єр-міністру Греції", - сказав Юнкер.

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Він заявив, що Єврокомісія не підтримує підвищення податку на додану вартість на ліки і електроенергію, і пропонує інші способи поліпшення грецького бюджету, в тому числі шляхом урізання витрат на оборону.

Раніше УНІАН повідомляв, що Греція прагне до дострокової угоди з кредиторами, однак її блокують розбіжності між позиціями ЄС і МВФ щодо реструктуризації боргу.