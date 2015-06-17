З 18 червня українці не зможуть достроково знімати банківські депозити

Згідно з текстом документа, закон дозволяє банкам не повертати депозити, розміщені на певний строк, до закінчення цього терміну, розмежувавши зобов'язання банку повертати вклад клієнта за строковими вкладами і вкладами на вимогу (поточні та карткові рахунки, депозити без певного строку) у Цивільному кодексі України.

Закон встановлює, що дострокове повернення вкладнику банківського строкового вкладу на його вимогу можливе виключно у випадках, коли це передбачено умовами договору з банком.

Водночас закон передбачає безумовну вимогу до банків з вкладами на вимогу видавати вклад або його частину на першу вимогу вкладника.

Згідно з перехідними положеннями закону, його норми стосуються тільки нових договорів з банками, укладеними після набрання законом чинності.

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Також закон зобов'язує Національний банк привести свої нормативні документи у відповідність до нього упродовж трьох місяців.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила, а Президент України підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов повернення строкових депозитів», що дозволяє банкам не повертати депозити достроково, 14 травня.

За оцінками НБУ, закон дозволить знизити ризики банківської системи в результаті більш ефективного управління ліквідністю, оскільки проблема дострокового зняття депозитів і незабезпеченість ресурсами банківських операцій є однією з основних причин низької ліквідності і неплатоспроможності банків.