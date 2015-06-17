Кабмін з 18 червня зможе вводити мораторій на виплату зовнішніх боргів кредиторам

Закон набуває чинності із завтрашнього дня, 18 червня.

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Згідно з текстом документа, закон дає уряду право тимчасово зупиняти платежі за державним, гарантованим державою і місцевим боргом, за яким ведуться переговори про зміну умов (реструктуризації).

У додатку до закону наведено перелік боргів, за якими уряд веде переговори про реструктуризацію і які можуть стати предметом мораторію, в тому числі це облігації зовнішньої державної позики України, випущені в 2005-2007 і 2010-2013 роках.

Також до переліку ввійшли отримані під держгарантії в 2010-2012 роках зовнішні запозичення держпідприємства "Фінансування інфраструктурних проектів", кредити "Укравтодору" 2005, 2006, 2009-2011 років, кредит держпідприємства «Конструкторське бюро "Південне" ім. Янгеля" 2011 року, кредит держпідприємства "Укрмедпостач" 2009 року.

З місцевого боргу до переліку ввійшли зовнішні запозичення Київської міської адміністрації 2005 і 2011 років.

Згідно з перехідними положеннями закону, Кабінет міністрів протягом місяця повинен привести свої нормативні документи у відповідність із цим законом і надати парламенту пропозиції про внесення змін до законодавства у зв'язку з цим законом.

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