Канцлер Австрії наполягає на відстрочці для Греції у виплаті боргу

При цьому він вважає, що Греції слід було б виконати поточну програму фінансової допомоги, не відмовляючись від останніх пунктів плану, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.

Крім того, Фейман переконаний, що Греції варто надати 5-річну перерву у процесі виплати боргів.

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"Вони повинні отримати певну відстрочку погашення боргів протягом цього періоду при виконанні суворих умов. Пакет повинен передбачати заощадження і реформи, щоб зробити можливими інвестиції", - зазначив австрійський канцлер, додавши, що не всі вимоги кредиторів є "нормальними".

Повідомляється, що Фейман у середу проведе зустріч з прем'єром Греції Алексісом Ципрасом – напередодні засідання Єврогрупи у четвер.

Раніше УНІАН повідомляв, що Греція прагне до дострокової угоди з кредиторами, однак її блокують розбіжності між позиціями ЄС і МВФ щодо реструктуризації боргу.